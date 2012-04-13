Навальный разгромил приемную Путина в Астрахани

Оппозиционера известного блогера и юриста Алексея Навального обвинили в разгроме общественной приемной премьер-министра Владимира Путина в Астрахани. Напомним, Навальный прибыл в волжский город поддержать голодающего экс-кандидата на пост мэра Астрахани Олега Шеина.

Против Навального завели уголовное дело. О заведении уголовного дела сообщили «справедливороссы». МВД РФ опровергает информацию о том, что в отношении известного блогера Алексея Навального в Астрахани якобы было возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

В свою очередь МВД РФ опровергает информацию о возбуждении уголовного дела. «В некоторых СМИ цитируется информация, распространенная депутатом Геннадием Гудковым о том, что якобы в отношении Алексея Навального в Астрахани возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).

Данная информация не соответствует действительности», - сообщил представитель министерства. Он уточнил, что уголовное дело по статье «вандализм», действительно, возбуждено, но по факту совершения преступления, а не в отношении конкретного лица.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.