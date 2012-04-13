«Разворовать – общая тенденция у нас в стране!»

КНДР осуществила запуск ракеты-носителя «Ынха-3» со спутником «Кванменсон-3». Однако объект развалился в полете, не вышел на заданную орбиту и упал в океан. В последнее время так же падали в океан (правда, не в этой же точке) и российские спутники. Специально для «АН» на вопрос «Как вы оцениваете успехи северокорейской космической программы по сравнению с российской?» отвечают…



Алексей Леонов, летчик-космонавт СССР, Дважды Герой Советского Союза:

«Медведев, как юрист, старается сказать помягче»

- Когда у Тэтчер спросили, а что вы думаете о госпоже Клинтон, она ответила: я о ней вообще не думаю. Северокорейская космическая программа сейчас находится у начала начал, на уровне какого-то института, студенческого кружка. Им очень долго придется всем этим заниматься. Ведь помимо того чтобы иметь носитель, нужно создавать и производство спутников. Тут опасно другое: КНДР говорит, что у них есть атомная бомба. Не знаю, блефуют они или нет, но ведь эта ракета вполне может доставить ядерный заряд на расстояние 1,5-2 тыс. километров, и до Сеула уж точно «дотянут». Это и должно предостерегать людей, а так… Что касается нашей космонавтики, то у нас сейчас летает огромный орбитальный комплекс. Вы только подумайте – 400 тонн «живого» веса и полтора гектара солнечных батарей! Все эти модули различных государств обеспечивает именно Россия, и основную нагрузку по доставке на орбиту экипажей и грузов несут наши космические аппараты. Мы немного прервали эти процессы в нашей космонавтике, одни люди ушли, другие пришли – и вот одна неудача, другая… Но вчера нас собрал избранный президент, и мы полностью утвердили все работы, касающиеся космодрома «Восточный». А ведь это будущее нашей страны, и этот космодром будет гораздо удобнее и лучше, чем «Байконур», в том числе и по географическим условиям. Вот только край там нужно поднять… На сегодняшний день, выделено достаточно средств, и их только надо правильно реализовывать. Не разворуют ли? Что ж, такова общая тенденция в нашей стране, но все зависит оттого, как по столу хлопнуть кулаком! Что это за глупость – «разворуют»? Если я дал тебе 10 рублей, то ты на них и должен наработать! А если я с тебя не спрашиваю, то ты и наработаешь на 2 рубля. Надо применять очень жесткие меры. Медведев говорит «вплоть до увольнения», но ведь он, как юрист, старается сказать помягче. Не говорить же ему «вплоть до расстрела»…

Сергей Бабурин, бывший зампред Госдумы (1996-2000 и 2004-2007 гг.), доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации:

«Надо оставить КНДР в покое»

- На мой взгляд, надо оставить КНДР в покое. После американской агрессии в Ираке любой мало-мальски уважающий себя правитель мечтает обзавестись каким-нибудь навороченным оружием. Так что старания Северной Кореи в освоении космоса вполне объяснимы.

Клара Новикова, народная артистка России:

«И у нас ракеты тоже падают»

- Я не очень отличаю корейцев от китайцев, а китайцев от японцев. Может, они так неточно наметились, потому что косоглазые? Или техника у них такая… И у нас ракеты тоже падают, и все мы от этого как-то не защищены. Что поделаешь, мы живем в таком мире. Накопили, извините, дерьма, а теперь шарахаем друг по другу! А хочу жить, несмотря на то, что корейцы шарахают и что падают ракеты.