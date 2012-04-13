«Самое сильное ощущение из жизни Медведева – это поездка на картошку»

Для чиновного люда России пришла пора декларировать нажитые непосильным трудом доходы. Вот они и декларируют, иные умудрились заработать более 100 млн. долларов. Специально для «АН» на вопрос «Верите ли вы декларациям чиновников, и почему Медведев не реагирует на явные несоответствия?» отвечают…



Эдуард Лимонов, лидер партии «Другая Россия», писатель:

«Это же лабораторный человек»

- Декларациям чиновников можно верить так же, как и декларациям бандитов. В России всегда было много способов избежать честности и прозрачности. Я не изучаю эти отчеты - что, мне больше делать нечего, что ли? Зачем мне заниматься ловлей блох, пусть это делают другие. Я не знаю, почему Медведев не реагирует на несоответствие деклараций и реальных доходов чиновничества. Дмитрий Анатольевич вообще не от мира сего, он же профессорский сынок. На сайте президента РФ так и написано, что самым сильным его ощущением в жизни является поездка студентом на картошку. О чем тут можно говорить, это же лабораторный человек…

Сергей Иваненко, член политкомитета партии «Яблоко»:

«Не поделился…»

- «Пробить» чиновничество России – задачка не тривиальная и длительная. Да, участились сюжеты про аресты мэров, вице-мэров и т.п. Но я думаю, что 99% проблем чиновничества связано с проблемами внутри самой этой корпорации: кто-то из них чем-то не понравился вышестоящему начальству, «не поделился»... Есть старая русская поговорка: «Барин шкуру спустит, зато новую сошьет». Но ключевые проблемы так не решаются.



Генрих Падва, адвокат, заслуженный юрист РФ:

«Все капиталы сразу утекут за границу»

- Конечно, не верю, потому что подлинные доходы скрываются десятками разных способов. Да, все знают про их особняки, яхты и т.п., но ведь богатство видно не по декларациям, а именно по этим предметам роскоши, недвижимости т.п. И все равно лучше обязывать их подавать декларации, чем не делать этого. Хоть как-то надо их ограничивать и так бороться с коррупцией. Да, этого не достаточно, и это первоначальный малюсенький шаг. Но если начать такую кампанию, мол, все сразу «отнять и поделить», то ничего вообще не получится: все капиталы сразу утекут за границу. Думаю, что Медведев сейчас действует правильно, а решительными мерами пока вряд ли что-то можно сделать. Для борьбы с коррупцией нужен огромный комплекс мероприятий – и экономический, и социальный, образовательный, нравственный… Это серьезный процесс, в который должны быть вовлечены все слои общества, в том числе и правоохранительные органы. Разве можно каким-то отдельным наскоком победить это страшное, укоренившееся в сознании людей зло, что все делается только за деньги?

Александр Гуров, генерал-лейтенант милиции, депутат Госдумы III-V созывов, доктор юридических наук, профессор:

«Сейчас губернаторы хоть причесанные стали…»

- Один из русских царей в ХVIII или ХIХ вв. проверил, кто из губернаторов взятки берет. Оказалось, что не брали только два из пятидесяти двух: один губернатор был хорошо образован и воспитан, а другой – очень богат. То есть коррупция была почти повсеместной, но ведь и Россия приумножалась! Губернатор одной рукой «брал», а другой державность крепил. А сейчас чиновник «берет» обеими руками, а державность крепить – этих самых рук и не хватает. По-моему, коррупция и стабильность лучше, чем коррупция и нестабильность. До Путина Россию на шесть-семь республик уже делили, а сейчас наша страна – монолит! Сейчас губернаторы хоть причесанные стали. У нас коррупция достигла таких колоссальных размеров, что прямо угрожает национальной безопасности страны. Но борьба началась! В России всегда так: количество должно перейти в качество. Когда какая-то последняя капля где-то капнет, тогда как пойдет!..