Нургалиев объяснил, зачем МВД закупило швейцарских часов на 4 млн. рублей

Глава МВД РФ Рашид Нургалиев, отчитываясь перед депутатамив Госдуме в пятницу, объяснил, зачем министерство закупает крупные партии часов и мебели. В конце марта текущего года стало известно, что на портале госзакупок размещена заявка МВД РФ на поставку швейцарских наручных часов марки Candino общей стоимостью 4 млн. рублей.

По словам Нургалиева, часы станут «нормальным подарком», а мебель установят в дежурных частях. «Мы вручаем часы, которые могут стать нормальным подарком. Это порядка 600 часов в ценовой категории от 8 тысяч до 36 тысячи рублей и все штучные, и нет никакой позолоты», — сказал Нургалиев, выступая в Госдуме.

Официальный представитель министерства внутренних дел Валерий Грибакин заявил, что партия часов предназначена для подарков иностранным коллегам и поощрения российских полицейских, передает РИА Новости. Он пояснил, что заказаны не золотые и дорогостоящие часы, а аналоги определенных швейцарских часов.