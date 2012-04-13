Первый детский карильон в Пасхальном городке создали дети сироты

С 14 по 28 апреля «Детский пасхальный городок» с собственным карильоном, созданный детьми - сиротами и волонтерами «Время помогать» расположится в небольшом, но уютном пространстве Bye Bye Ballet на Белинского, 9 в Петербурге.



Рядом с трогательными поделками, которые создали брошенные малыши из Тихвина, Приозерска и Всеволожска, будут расположены арт-объекты от взрослых художников и фотографов-волонтеров. На выставке посетителей ждут пасхальные домики из тех стран, где, как и в России, весной встречают этот светлый праздник. В течение двух недель можно будет увидеть, как встречают пасху в Болгарии, узнать, как пахнет пасха в Германии и как раскрашивают яйца страуса в Африке.

Организаторы выставки не обошли одну из самых ярких традиций пасхи: в Светлую седмицу после Пасхи любой желающий может подняться на колокольню и попробовать позвонить в колокола. В детском пасхальном городке волонтеры «Время помогать» откроют первый детский карильон из 150 колокольчиков для того, чтобы все желающие смогли наиграть любимую мелодию.



В Пасхальном городке устанавливается короб для сбора пожертвований - наборов для творчества (пластилина, гуаши, цветной бумаги), которые может принести с собой каждый посетитель в подарок тем детям-сиротам, которые участвовали в создании выставки.