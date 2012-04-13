Сегодня, в пятницу 13-го, ГИБДДюки изменили своим правилам

Сегодня, в пятницу 13-го апреля, вступили в силу поправки в Правила дорожного движения Российской Федерации и в Основные положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Из Правил и Основных положений исключены нормы о необходимости водителю иметь при себе и передавать сотрудникам полиции для проверки талон о прохождении государственного технического осмотра, а также размещать его в правом нижнем углу ветрового стекла", - сообщает пресс-служа Госавтоинспекции России.

ГИБДД напоминает, что с 1 января 2012 года талон требуется только для заключения договора ОСАГО.

Но, "кроме того, Правила и Основные положения дополнены требованиями к транспортным средствам, используемым в качестве легковых такси, и к водителям таких транспортных средств. В частности, легковое такси должно быть оборудовано таксометром, иметь на кузове цветографическую схему в виде композиции из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, а на крыше – опознавательный фонарь оранжевого цвета. Водитель легкового такси должен иметь при себе и передавать сотрудникам полиции для проверки соответствующее разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа", - говорится в сообщении.

В Правила внесена норма, позволяющая легковым такси двигаться по полосам для маршрутных транспортных средств.

Пункт 11 Основных положений, в котором перечислены случаи, когда эксплуатация транспортных средств запрещается, дополнен нормой о запрете "левачества" в трансферном бизнесе.

Также из данного пункта исключается абзац, допускавший эксплуатацию транспортного средства без прохождения государственного технического осмотра в течение 30 суток после его регистрации.

Помимо этого, введен ряд льгот для водителей-инвалидов.

Остальные изменения в ПДД носят, в основном, технический характер.

Так, в частности, в пункте 2.1.1 Правил учтено, что в Российской Федерации используются не только временные разрешения, выдаваемые при изъятии у водителя водительского удостоверения, но и временные разрешения, которые выдаются гражданину на время проведения проверки при восстановлении утраченного водительского удостоверения.

В ряде пунктов ПДД наименование "аварийная световая сигнализация" заменено наименованием «аварийная сигнализация» для единообразного понимания данного термина как в Правилах дорожного движения, так и в Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств.

Кроме того, из пункта 9.6 Правил исключена ссылка на возможность движения по попутным трамвайным путям при совершении обгона. Это связано с тем, что обгоном в настоящее время называется только такой маневр, при котором опережение транспортных средств производится с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.