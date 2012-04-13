Откуда в волгоградских чиновниках итальянская грусть?

Скандал из-за того, что изрядная группа волгоградских чиновников с шиком прокатилась в Италию, не сумев вразумительно объяснить причину вояжа, получил неожиданное продолжение.

Бдительный блогер Андрей Мальгин, на несчастье чиновников проживающий именно в Италии и именно неподалеку от того места, где побывали незадачливые туристы, интересующиеся вопросами свиноводства, выяснил следующее.

«В сообщениях о поездке пятидесяти волгоградских чиновников и депутатов в Монтекатини указывалось: "Как сообщила пресс-служба областного правительства, депутаты и глава области были приглашены на Апеннины консульским корреспондентом Республики Италия в России Фердинандо Камойрано". Он не только организовал поездку, но и сидел в самолете вместе с губернатором.»- пишет Мальгин в своем блоге на «Эхе Москвы».

А далее раскрывается, собственно, экономическая подоплека совместного полета. Приводим дословно выдержки из блога.

"...Я, честно говоря, никогда не слышал о должности "консульского корреспондента Республики Италия в России". Полез на сайт итальянского консульства - ничего такого не нашел. Однако г-н Камоирано все же сыскался - в рабочем поселке "Ж.В.Волит" в городе Волжском. Странное место для пребывания "консульского корреспондента Республики Италия". Г-н Камоирано перечислен в списке почетных консулов Италии, которых в российской провинции оказалось немало. Все они - бизнесмены, получившие свой почетный статус после многих лет плодотворной работы в России. Вот и г-н Камоирано сидит в Волгоградской области уже лет двадцать. Обратите внимание на электронный адрес "консульского корреспондента": camoirano@columbus-vol.ru.



Действительно, долгие годы г-н Камоирано возглавлял ООО "Колумбус". В реестре предприятий Волгоградской области про эту фирму узнаем следующее:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛУМБУС"

Наименование Совместное русско-итальянское общество с ограниченной ответственностью "КОЛУМБУС"

Адрес 404119, Волгоградская обл, Волжский г, Автодорога № 6 ул, 44

Учредители: ДЖЕНОВЕЗЕ ДЖУЗЕППЕ и три юридических лица: ОАО "Волжская ГЭС", АО "Индутек С.П.А. (Милан) и ООО "Волга Интернешнл С.Р.Л." (Генуя).



Надо сказать, что в последние годы дела у ООО "Колумбус" шли из рук вон плохо: если мы заглянем в картотеку Высшего Арбитражного Суда, мы обнаружим целый ворох дел в отношении этой фирмы. С нее с боем взыскивали задолженности Комитет земельных ресурсов города Волжского, ОАО "Росагролизинг", ООО "Лаборатория современных финансов "Теорема", МИФНС № 2 по Волгоградской области, ООО "СП Славяне", ООО Строительно-Монтажное Управление "ВОЛГА", ООО "Сфера Сервис", ООО "Амоко Групп" и даже спортивный клуб "Спартак-Волгоград". Короче, к началу нынешнего года фирма окончательно запуталась в долгах, и последовало логичное решение: 13 марта 2012 года Волгоградский арбитражный суд принял решение «О признании несостоятельным ООО «Колумбус». Вчера, 11 апреля, суд аппеляционной инстанции оставил решение Волгоградского суда без изменения.



Вы думаете, когда начались проблемы у ООО "Колумбус", наш незадачливый "консульский корреспондент" впал в уныние? Ничего подобного: 2 февраля в должность губернатора Волгоградской области вступил Сергей Боженов, и уже 22 февраля на официальном сайте администрации области появиласьинформация о подписании крупного контракта: ООО "Колумбус-инвест" за 500 миллионов рублей построит для Волгоградской области завод, который будет специализироваться на "производстве железобетонных изделий, которые будут применяться при возведении животноводческих комплексов, прежде всего, свиноводческих".



500.000.000 - хорошая цифра. Особенно если заглянуть в реестр членов СРО «Строительный комплекс Волгоградской области», где черным по белому на стр. 26 сообщается, что, согласно Свидетельству №0019.03-2009-3435084925-С-138 от 06.04.2011, "общество с ограниченной ответственностью «Колумбус Инвест» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ Жилищно-гражданское строительство, стоимость которых не превышает (составляет) 10 000 000 руб."



Теперь еще раз посмотрим в реестр юридических лиц.



Общество с ограниченной ответственностью "Колумбус Инвест"

404119,Область Волгоградская, ,Город Волжский, ,Улица 6 Автодорога,44,,

1. Полное наименование учредителя (участника) - юр.лица Фирма "Волга Интернешнл С.Р.Л."

г. Генуя, Виа Дж. Коломбо 20/13

375000 рублей

Сведения об учредителях (участниках) - физических лицах

1. Фамилия Камоирано

Имя Фердинандо 60125000 рублей



Как видим, ООО "Колумбус Инвест" располагается по тому же адресу в городе Волжский, что и утонувшее в долгах ООО "Колумбус". Уставной капитал распределен следующим образом: больше 99 процентов - лично у "консульского корреспондента" Камоирано, еще чуть-чуть - у той же генуэзской "Волги Интернешнл", которая входила в состав банкрота.



Итак, еще раз смотрим хронологию событий:



22 февраля Волгоградская область и ООО "Колумбус-Инвест" подписывают контракт на 500.000.000.

13 марта ООО "Колумбус" объявлено банкротом с многомиллионными долгами.

5 апреля владелец ООО "Колумбус-инвест" вывозит полсотни волгоградских чиновников во главе с губернатором на курорт Монтекатини Терме.



Добавим к изложенному, что волгоградский губернатор, судя по всему, давно знаком с "консульским корреспондентом": г-н Камоирано - владелец завода ЖБИ в Астрахани, по прежнему месту работы Боженова. Об этом мы узнаем из сегодняшней заметки на сайте администрации области. И на сегодняшний день стоимость совместных проектов этого скромного ООО и областной администрации оценивается уже в 4 миллиарда рублей. Да, удачно съездили. Ко взаимной выгоде сторон, как говорится в таких случаях..."





