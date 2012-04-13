ЦИК не стал выносить на референдум вопрос о вступлении России в ВТО

Центральная избирательная комиссия РФ считает, что вопрос о вступлении России во Всемирную торговую организацию не может быть вынесен на всероссийский референдум. Этому противоречит законодательство.

6 апреля в Мосгоризбирком обратилась инициативная группа с предложением провести референдум о вступлении России в ВТО. В постановлении Центризбиркома отмечается, что, согласно законодательству РФ, на всероссийский референдум не могут выноситься вопросы, отнесенные Конституцией РФ, федеральными конституционными законами к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти. Об этом пишет РБК.