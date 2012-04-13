Полиция уже отказалась от так называемой "палочной системы", заявил глава Министерства внутренних дел Рашид Нургалиев. По его словам, полицейских никто не ориентирует на количественные показатели.

"Другая крайность - гонка за показателями", - заявил министр, выступая в Государственной Думе. "Я официально могу сказать, что в МВД нет такого приказа, который бы ориентировал оценку работы на количественные показатели, мы давно пересмотрели порядок получения оценки своей деятельности", - цитирует Нургалиева РИА Новости. Ранее АН сообщили о том, что мужчина с плакатом "Мою дочь убили менты" угрожает сжечь себя у здания Госдумы.