На служебные машины полиции будут нанесены номера "телефонов доверия" и "горячих линий". Соответствующий приказ подготовил глава Министерства внутренних дел России Рашид Нургалиев.

Номера "телефонов доверия" и дежурной части соответствующего территориального подразделения ведомства нанесут на боковые поверхности всех транспортных средств российской полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Такая же информация появится и на входах в здания МВД России на региональном и районном уровнях.