В Питере начался сезон фонтанов

В Санкт-Петербурге открылся сезон фонтанов. В пятницу в городе начинают работать фонтан «Шар» на Невском, 56, и фонтан на Манежной площади. Как отмечает Водоканал, эти два фонтана открывают сезон уже второй год подряд.

В 2010 году фонтан на Манежной площади прошел капитальный ремонт. Здесь было заменено насосное оборудование и улучшена гидроизоляция чаши фонтана, сообщает Водоканал. Отмечается, что ремонт фонтана «Шар» запланирован на 2014 год, передает Фонтанка.ру. В апреле начнут работать фонтаны в Никольском саду, реконструированные фонтаны «Мальчик с уткой» в Таврическом саду и «Путти» во Введенском саду, фонтан у Зимнего дворца, в сквере у Казанского собора и фонтан в Александровском саду.