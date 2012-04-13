В пятницу, 13 Нургалиев отчитается перед Госдумой о скандале в Казани

В пятницу глава Министерства внутренних дел России Рашид Нургалиев выступит в Госдуме в связи с ЧП в казанском отделе полиции. Министр расскажет депутатам об итогах проверки по факту смерти задержанного.

В рамках внеочередного "правительственного часа" Нургалиев расскажет также о комплексе мер, принимаемых МВД для недопущения подобных случаев впредь. У депутатов к Нургалиеву скопилось много вопросов, заявил ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин. "Будет много вопросов о промежуточных итогах реформы, о кадровой политике ведомства", - сказал Нарышкин. АН сообщали о том, что накануне "правительственного часа" думская фракция "Справедливой России" внесла в нижнюю палату парламента проект постановления, в котором предлагала отправить Нургалиева в отставку. Позже Совет Государственной Думы испугался и отказал эсерам. Напомним, инцидент, произошедший в отделе полиции "Дальний" в Казани вызвал широкий общественный резонанс. По данным следствия, пятеро сотрудников этого отдела в начале марта замучили до смерти задержанного.