В Москве улицы и дворы будут мыть шампунем в пасхальную ночь

В Москве в пасхальную ночь на 15 апреля начнется промывка улиц, тротуаров и дворов шампунем. Улицы и дворы столицы будут чистить коммунальные службы, заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, это первая промывка в 2012 году. Вторая промывка шампунем, отметил чиновник, будет проведена через 5-6 дней, передает Интерфакс. Последующие две очистки города шампунем от зимней грязи пройдут с интервалом в 2-3 дня.