Ускорить принятие закона об ответственном отношении к животным просят московские ветеринары. Есть надежда, что это поможет решить кетаминовый вопрос, из-за которого один их петербургский коллега уже сел в тюрьму.

"АН" писали, что 1 марта в Санкт-Петербурге Выборгским судом ветеринар Александр Шпак приговорен к 8,5 годам лишения свободы.

Он использовал кетамин — препарат, с помощью которого животным делают наркоз. Судили его по статье "Незаконный оборот наркотиков". Кетамин внесен в реестр средств, запрещенных Госнаркоконтролем. Но если его не использовать, тоже можно попасть под суд. Уже по другой статье — "Жестокое обращение к животным".

Таким поворотом дела возмутились общественники и зоозащитники.

"Мы вернулись в XVIII век. И у нас сейчас такая ситуация, что в ряде учебных заведений мне сказали, что при полостных операциях сейчас проводят на 35-процентном спирте в кровь, а это чудовищная боль", — считает президент центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова, передают "Вести".

"Наркозы все, как правило, двухкомпонентные: одна часть обездвиживает животное, другая обезболивает. Так вот на сегодняшний день мы в своей практической деятельности обезболивающего компонента лишены", — объясняет главный ветеринарный врач клиники служебного собаководства ДОСААФ Олег Аристов.

Использовать кетамин сейчас могут только юридические лица при условии, что ветклиника оснащена отдельными сейфами для хранения препарата, сигнализацией и охраной. Для частно практикующих ветврачей, а таких в России — почти 75%, эти условия невыполнимы. По заверениям ветеринаров, аналогов кетамину как наркозу на сегодня нет.

И запрет вещества равносилен тому, что операции животных будут проводиться без обезболивания, по живому. Но в этом случае ветеринарам тоже грозит тюремный срок.

"По живому — это 245-я статья – "Жестокое обращение с животными". Или придет сотрудник Госнаркоконтроля и от 8 до 20 лет лишения свободы. Пять граммов кетамина — особо крупный размер", — отмечает адвокат Московской коллегии адвокатов Евгений Черсунов.

По мнению зоозащитников, урегулировать вопрос поможет закон "Об ответственном отношении с животными". Но он пока только находится на рассмотрении в Госдуме.