Главный госавтоинспектор России Нилов: ГИБДД не пытается закрыться

ГИБДД готова обсуждать предложение народных борцов с нарушителями ПДД, заявил в четверг начальник главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России Виктор Нилов.

Ис­поль­зо­вание за­писей ви­де­оре­гист­ра­торов во­дите­лей для прив­ле­чения на­руши­телей пра­вил до­рож­но­го дви­жения к от­ветс­твен­ности по за­фик­си­рован­ным на этих за­пи­сях фак­там возможно. На заседании Общественной палаты, комментируя выступление на заседании представителя движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова, подчеркнул, что это вопрос, скорее, технический. По словам Нилова, руководство ГИБДД "не пытается закрыться".

Петр Шкуматов отметил, что ежегодно Госавтоинспекция составляет около 50 млн протоколов о нарушении правил дорожного движения. По его оценке, реально на дорогах совершается более 6 млрд правонарушений ежегодно. При этом сами сотрудники ГИБДД даже при помощи комплексов видеофиксации выявить и оформить все эти нарушения не в состоянии.

В связи с этим Шкуматов предложил предусмотреть возможность накладывать штрафы на нарушителей, в случае если в ГИБДД поступила видеозапись, на которой запечатлено нарушение либо фото нарушающего автомобиля, сделанные на видеорегистраторы или фотоаппараты простых граждан.

Еще раньше активистов поддержала ГИБДД Санкт-Петербурга, которая даже опубликовала официальное обращение к водителям: "Мы обращаемся к вам с просьбой проявить активную гражданскую позицию. Не оставляйте без внимания грубые нарушения Правил дорожного движения! Фиксируйте такие факты на фотоаппараты, видеокамеры мобильных телефонов, автомобильные видеорегистраторы. Присылайте имеющиеся у вас материалы на сайт Госавтоинспекции. Реализуйте ваше право инициировать возбуждение дела об административном правонарушении, предоставленное Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 28.1)", - передает портал AutoNews.ru.

В Москве активисты борются прежде всего с VIP-нарушителями, дерзко и грубо нарушающими ПДД: рассекающими по встречке без спецсигналов, грубо подрезающими обычных автолюбителей и пр. Не принять или замять заявление автолюбителей становится все сложнее, некоторых водителей даже удается привлечь к ответственности.

Правда, сетуют полицейские, зачастую к заявлениям прикладывают даже не видеоматериал, а ссылку на сторонний ресурс, где размещен ролик с нарушением. "А ссылку к делу не подошьешь", – говорит представитель полиции. Кроме того, часто в заявлениях не указывается дата правонарушения, а сами "стукачи" не являются в полицию для дачи пояснений.

Однако, опрос AutoNews.ru, в котором приняло участие более пяти тысяч человек показал, что доносить на нарушителей ПДД готовы далеко не все. Многие считают, что сообщать о нарушителях недостойно и надо с ними разбираться по-мужски, некоторые, что сообщать надо только о тех, кто совершает грубые нарушения (например вождение в пьяном виде), которое создает угрозу для человеческих жизней. Хотя, большинство (91%) участвовавших в опросе поддерживают идею того, что о нарушителях ПДД в правоохранительные органы сообщать надо.