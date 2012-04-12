Детский омбудсмен Павел Астахов за год стал богаче на 9 млн рублей

Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка при президенте России, заработал за 2011г. 29 млн 242 тыс. 963 рублей. По сравнению с 2010г. его доходы возросли на сумму свыше 9 млн рублей, тогда Астахов заработал 19 млн 853 тыс. 429 рублей.

Детскому омбудсмену принадлежат квартира площадью 38,7 кв. м и дача площадью 254,2 кв. м. Кроме того, в его собственности находятся два автомобиля Audi А-8.

Супруга Павла Астахова за год заработала около 6,3 млн рублей. В ее собственности находится земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м, квартира площадью 126 кв.м, а также недвижимость за рубежом - квартира в Монако площадью 176 кв.м. Ей также принадлежит автомобиль Audi Q-7.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает РБК - на сайте президента РФ в четверг появилась информация о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера работников Администрации, назначенных на должности президентом России, а также работников аппарата Совбеза РФ, которая публикуется в соответствии с Указом президента РФ от 18 мая 2009 года № 561.

Между тем самым богатым чиновником за 2011г. стал представитель президента в СКФО Александр Хлопонин - за это время, согласно опубликованной им декларации о доходах, он заработал 484 млн 014 тыс. руб.

На этом фоне доходы первых лиц государства - президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина - выглядят весьма скромно. Так, Медведев за прошлый год получил доход в размере 3 млн 371 тыс. 353,27 руб., Путин - 3 млн 661 тыс. 765 руб.

"АН" писали, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была главным кормильцем в своей семье в минувшем году.