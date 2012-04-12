Апрель. В Москву прилетают европейские бизнес-ангелы

XII ежегодный конгресс Европейской ассоциации бизнес-ангелов и вручение VII ежегодной премии пройдет в Москве с 23 по 24 апреля 2012 года. Это одно из самых масштабных международных событий рынка венчурных инвестиций ранней стадии.

Бизнес-ангелы – один из ключевых элементов финансовой инфраструктуры инновационной экономики, именно с них начинается сложный процесс превращения талантливых разработчиков в технологических предпринимателей. И организаторы рассчитывают, что проведение ежегодного конгресса Европейской ассоциации бизнес-ангелов в Москве станет еще одним стимулом для развития этого института в России.

Участниками конгресса в России станут более 400 представителей ведущих международных объединений бизнес-ангелов, посевных фондов, сервис-провайдеров, органов государственной власти и государственных институтов развития.

В этом году Совет директоров Европейской ассоциации бизнес-ангелов обоснованно доверил проведение Конгресса Национальной ассоциации бизнес-ангелов России. Учрежденная в 2009 году, НАБА выступает активным проводником развития движения и идей бизнес-ангелов в России, а с 2011 года является полным членом Европейской ассоциации бизнес-ангелов.

Участники конгресса готовятся обсудить вопросы, связанные с развитием европейского и российского рынков венчурных инвестиций ранней стадии.

В этом году конгресс станет центральным мероприятием первой российской Недели бизнес-ангелов, которая пройдет с 23 по 27 апреля, передают Вести. В Неделе примут участие более чем 25 регионов России, свыше 1000 инвесторов и 8 000 участников. Всех их соберут мероприятия дискуссионного, образовательного, информационного и инвестиционного характера, направленные на развитие российского рынка венчурных инвестиций ранней стадии.