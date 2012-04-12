Электоральный рейтинг Владимира Путина вырос до 54%

Электоральный рейтинг Владимира Путина составляет 54%. С декабря 2011 года уровень доверия "Единой России" вырос с 41% до 48%. Рейтинг Путина вырос на 4% по сравнению с февралем, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Рейтинг доверия Владимиру Путину остался почти неизменным с февраля. 53% опрошенных доверяют премьер-министру, 24% отчасти доверяют (в феврале 24%), отчасти нет, 19% не доверяют, 4% затруднились ответить.