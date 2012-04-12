В Москве районный суд отклонил иск внука Сталина о защите чести деда

В Москве Никулинский районный суд в четверг, 12 апреля отказался удовлетворить иск Евгения Джугашвили, внука Иосифа Сталина, требовавшего опровергнуть слова о причастности его деда к расстрелу польских офицеров в Катыни.

Адвокаты Евгения Джугашвили заявили, что примут решение об обжаловании после ознакомления с полным решением суда. Иск был подан против начальника Управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василия Христофорова, заявившему на научной конференции о причастности Сталина к расстрелу польских офицеров в Катыни.

"АН" писали, что в феврале этого года в суде Москвы приняли иск Евгения Джугашвили к начальнику Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России генерал-лейтенанту Василию Христофорову об опровержении информации о причастности Сталина к расстрелу польских офицеров в Катыни.

В ноябре 2010 года Госдума в специальном заявлении признала, что расстрел польских офицеров в Катыни был совершен по прямому указанию Иосифа Сталина. Ранее по указанию российского президента Дмитрия Медведева Росархив впервые опубликовал на сайте архивного ведомства подлинные документы по катынской трагедии.

Напомним, 5 апреля 2012 года главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский заявил, что практически все материалы, связанные с расследованием так называемого "катынского дела", за исключением секретных, уже переданы властям Польши.

10 апреля во вторую годовщину крушения самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского под Смоленском, Россия и Польша вспоминали жертв авиакатастрофы. Польская делегация летела на памятные мероприятия, посвященные расстрелянным на территории СССР гражданам Польши в ВОВ.