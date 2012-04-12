Миллионная жительница Красноярска готовится к выписке из роддома (ВИДЕО)

Анна Устинова - имя девочки, одно появление на свет которой стало событием в Центральной и Восточной Сибири: с момента рождения вчера Красноярск официально стал городом-миллионником. "Миллионерша" весит 3, 600 кг, роста пока не модельного - 54 см.

Миллионную жительницу готовят к выписке из роддома. Ее определил компьютер, куда заносят данные обо всех новорожденных. Теперь дело за службой статистики. Чтобы Красноярск официально признали городом-миллионником, нужно собрать и обработать все данные о жителях.

Новость, что их новорожденная дочь стала миллионным жителем Красноярска, от семьи Устиновых скрывали почти сутки. После непростых родов врачи запретили волновать молодую маму.

Малышка родилась в семье инженеров, и стала первым ребенком в семье. Врачи сообщают, что она абсолютно здорова, вес 3 килограмма 600 граммов, рост 54 сантиметра.

Вместе с юбилейной девочкой на это звание претендовали еще несколько десятков малышей, которые родились в этот же день.

"По решению администрации города мы всем этим семьям подарим чайные сервизы, чтобы они отмечая дни рождения, помнили, что их дети родились в тот же день, когда Красноярск стал городом-миллионником", — сообщил и.о. главы Красноярска Эдхам Акбулатов.

Необычный титул Ани Устиновой отразили в сертификате, который вручили семье. В документе также написано, что Красноярск стал 14-м российским городом с населением миллион и более жителей.

Титул города-миллионера Красноярск пока что носит неофициально. Почти год понадобится специалистам службы статистики, чтобы собрать все данные и сделать заключение о количестве населения в городе. После этого Красноярск станет самым восточным миллионником на карте России.

Напомним, в России 2 города-мультимиллионера по численности населения - Москва и Санкт-Петербург. 11 городов имеют статус "миллионника": Новосибирск (1473,7 тыс. чел.), Екатеринбург (1350,1 тыс. чел.), Нижний Новгород (1250,6 тыс. чел.), Самара (1164,9 тыс. чел.), Омск (1154,0 тыс. чел.), Казань (1143,6 тыс. чел.), Челябинск (1130,3 тыс. чел.), Ростов-на-Дону (1089,9 тыс. чел.), Уфа (1062,3 тыс. чел.), Волгоград (1021,2 тыс. чел.)

Красноярск теперь вошёл в эту когорту, Пермь (991,2 тыс. чел.) - приближается.