Вяткин: Госдума не может помочь Буту - это не в ее компетенции

Зампред комитета ГД РФ по конституционному законодательству и госстроительству Дмитрий Вяткин заявил, что Госдума не может удовлетворить просьбу россиянина Виктора Бута, так как не обладает правовой компетенцией.

По словам Дмитрия Вяткина, Виктор Бут в своей просьбе к российским депутатам, высказанной сегодня в ходе видеомоста между Нью-Йорком и Москвой об иске против США и Таиланда, не указал конкретную международную инстанцию, к которой он призывал апеллировать Госдуму. Парламентарий предположил, что "это может быть или международный уголовный суд или международный суд ООН". Он пояснил, что если это будет МУС, то в этом случае ни США, ни Россия к этому суду не присоединились, а если это ООН, то здесь "вопрос требует дополнительного изучения со стороны представителей России".

Однако, в любом случае, Госдума не может выступать в защиту третьих лиц в судебных инстанциях международного уровня, так как "это не в нашей компетенции".

И все же депутат заверил, что Россия будет оказывать помощь Виктору Буту, приговоренному в США к 25 годам тюрьмы, но исключительно по дипломатическим каналам, а также путем межгосударственных переговоров, передает ИТАР-ТАСС.

В четверг Государственная дума приняла заявление комитета Госдумы по международным делам "в связи с вынесением американским судом несправедливого приговора гражданину России Виктору Буту". В заявлении думский комитет выразил озабоченность ситуацией в связи с вынесением бездоказательного и политически ангажированного приговора российскому гражданину.