В Москве до конца 2014 года снесут 383 пятиэтажки

До конца 2014 года в Москве будет снесено 383 пятиэтажки. В график сноса в текущем году включены 57 пятиэтажек сносимых серий, отмечает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

На месте сносимых зданий в городе могут быть возведены современные дома. Об этом пишет РБК. Власти города ожидают, что в ходе реконструкции кварталов цена квадратного метра жилья не должна превышать 85 тысяч рублей.