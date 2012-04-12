Число бедных в России по итогам 2011 года выросло до 18,1 млн человек

В 2011 году численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума выросла на 1,1% по сравнению с 2010 годом. Этот показатель составил 18,1 миллиона человек, или 12,8% от общей численности населения России.

По данным Росстата, в 2010 году этот показатель составлял около 17,9 млн человек (12,6% от общей численности населения). По итогам четвертого квартала 2011 года величина прожиточного минимума по России составила в среднем 6,209 тысячи рублей на душу населения.