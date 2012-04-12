Бут просит Госдуму подать иски в международный суд против США и Таиланда

Российский предприниматель Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам тюрьмы, обратился с просьбой к депутатам Государственной думы РФ - подать от его имени иск в международный суд на США и Таиланд.

Об этом он заявил 12 апреля в ходе телефонного моста с Москвой из бруклинской тюрьмы, он сказал: "Используя эту возможность, хочу обратиться к депутатам Госдумы РФ с тем, чтобы Россия от моего имени подала иск в международные суды по поводу того, что случилось со мной в США и Таиланде", - цитирует Бута ИТАР-ТАСС.

Виктор Бут также попросил, чтобы депутаты назначили комиссию, которая "разобралась бы и установила факты и правду в отношении "мифических шести миллиардов долларов'", которые "финансовое ведомство США якобы арестовало и теперь пытается взыскать 15 млн долларов (штрафа)".

По словам россиянина, судья сослалась на процессе на "мифические доклады экспертов ООН" о продаже россиянином оружия, однако фактов и доказательств в суде приведено не было.

Напомним Виктор Бут был арестован на территории Таиланда, впоследствии был выдан США, где его признали виновным в сговоре с целью продажи оружия, сговоре с целью убийства американских граждан и должностных лиц, а также в пособничестве терроризму. Судья вынесла приговор для Виктора Бута - 25 лет тюрьмы строгого режима и штраф в сумме 15 млн долларов.

В МИД РФ ранее заявили в ответ на это решение федерального суда Нью-Йорка, что Россия будет добываться выдачи своего гражданина на родину.