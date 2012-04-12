Автомобили, которые купили себе российские госчиновники в 2011 году

В четверг, 12 апреля, был обнародован очередной список, отражающий имущество за 2011 года. По сравнению с декларациям предыдущего года, состав личного автопарка чиновников несколько изменился.

В собственности президента России Дмитрия Медведева появился автомобиль ГАЗ-21 1962 года выпуска, который дополнил задекларированный в 2010 году ГАЗ 20 "Победа" 1948 года выпуска. У супруги президента, Светланы Медведевой, по-прежнему имеется один Volkswagen Golf 1999 года.

Руководитель администрации президента России Сергей Иванов владеет внедорожником Audi Q7. Зато у его первого заместителя Вячеслава Володина машины нет, равно как и жены, сообщает в четверг портал АвтоВести. Без машины по-прежнему еще один замруководителя администрации – Алексей Громов. У его супруги также не появилось автомобиля с 2010 года. Еще один замруководителя – Александр Беглов – тоже не имеет машины. Mercedes E-класса есть в собственности его супруги.



В качестве служебных машин российские чиновники разных рангов часто предпочитают Toyota Land Cruiser.

У помощника президента страны Александра Абрамова по-прежнему в собственности ВАЗ-11193. Не поменялись и пристрастия его супруги, которая предпочитает Mercedes-Benz S 450. Аналогично не изменилась ситуация в семье помощника президента Аркадия Дворковича – у него машины нет, у супруги – два "Лексуса", LX 570 и RX 330.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по-прежнему без машины. Зато автомобиль Volkswagen Touran появился в собственности его супруги.

Новая машина – Audi A6 2008 года выпуска – появилась у жены помощника президента Сергея Приходько. Помимо "шестерки" она владеет Mercedes 200 1965 года и катером Атлантис 42. В его собственности по-прежнему находится Toyota Land Cruiser 2000 года.

"Уазика" лишился помощник президента и начальник управления президента Константин Чуйченко. У него остались Nissan Navara, Land Rover – Range Rover, автоприцеп, катер Grandezza 27 СА и самоходная машина ATV TRAXER MAX ХТ. Зато в собственности его жены появился престижный Cadillac Escalade, который дополнил имевшийся ранее Chrysler PT Cruiser.

Полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Винниченко теперь владеет только отечественной "копейкой". В 2010 году в его собственности был также Toyota RAV-4.

Евгений Куйвашев, полпред президента в УФО, владеет внедорожником Toyota Land Cruiser 200, автоприцепом МЗСА и гидроциклом VX 700. В собственности его жены - Toyota RAV-4. Полпред президента в ЮФО, Владимир Устинов, как и раньше, владеет раритетным ЗИЛ-41041.

Не изменился состав одного из самых крупных автопарков из всего президентского аппарата, который принадлежит Александру Хлопонину. В его гараже все те же Mercedes-Benz SL 65 AMG, Bentley Arnage, Jaguar-Daimler, автоприцеп SHORELANDR PWC- 1000, Harley-Davidson и катер Фантом-46.

Обошел Хлопонина по количеству машин только советник президента Михаил Абызов, который появился в отчете за 2011 год. В его собственности – Mercedes-Benz SL 55 AMG, Mercedes-Benz 190 SL, мотоциклы Harley-Davidson, BMW K1200 LT, снегоход "Ямаха" СХВ 70 ВТ и вертолет Робинзон 44 Клиппер II. Кстати, более молодежный Harley-Davidson VRod есть в собственности его сына. Супруга Абызова владеет кроссовером Porsche Cayenne и спорткаром Aston Martin DB9. При этом ее доход за прошлый год составил 341 400 рублей.

В собственности полпреда президента в Госдуме Гарри Минха, который засветился в прессе благодаря резонансному ДТП, по-прежнему один Toyota Harrier. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов также не изменяет своему вкусу и ездит на Audi A8. Его супруга, как и раньше, владеет Audi Q7. Автомобиль ГАЗ-3102 приобрел начальник управления президента Владимир Осипов. В 2010 году в его собственности был только Lexus LX500, который в 2011 году значится как Lexus LX570. Год выпуска машин не указан. Его коллега Андрей Цибулин приобрел BMW X1.

Кроссовер Mercedes ML приобрела супруга советника президента Юрия Лаптева. В его собственности по-прежнему ГАЗ 67Б, ГАЗ 20, Москвич 401, ГАЗ М1 и Chrysler 300C. К Ford Focus супруги советника президента Сергея Ушакова добавились Skoda и BMW X3. В собственности самого Ушакова только Volvo XC70.

Subaru Forester появился у советника президента Михаила Федотова. Помимо японского кроссовера он ездит также на Volkswagen Tiguan. "Форестер" купила супруга старшего референта президента Ярослава Шабанова. Других машин у них нет.

О своем имуществе отчитались и члены правительства России. Возглавляет этот список, опубликованный на сайте правительства России, председатель правительства Владимир Путин. Список автомобилей, которые находятся в его собственности, не изменился. В частности, в декларации указаны ГАЗ М-21, ГАЗ М-21Р, ВАЗ "Нива" и унаследованный от отца автоприцеп "Скиф".

Первый заместитель Путина, Виктор Зубков, сменил "Волгу" ГАЗ-24 на Mercedes-Benz 500 4Mатiс. В собственности его супруги по-прежнему Toyota RAV-4 и BMW 6 Series. Автопарк Игоря Шувалова не изменился. Вместе с супругой они владеют машинами Jaguar, Mercedes-Benz S 350, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz S-class седан V221, лимузином ЗИЛ-41047, автодомом Ford Hymer Camp и отечественной "копейкой".

В собственности супруги зампреда главы правительства Игоря Сечина появились Subaru Impreza и мотоцикл Honda. Сам Сечин по-прежнему ездит на Subaru Legacy. Его коллега Дмитрий Рогозин владеет внедорожниками Range Rover и Audi Q7, а также мотоциклом BMW K200LT. У Владислава Суркова машин нет. Зато в собственности его жены есть Citroen Picasso и Mercedes-Benz Viano CDI. В семье министра РФ и руководителя аппарата президента Антона Вайно всего одна машина BMW 545, которая принадлежит его жене.

В собственности глав минрегиона Виктора Басаргина, МИД Сергея Лаврова, МВД Рашида Нургалиева и минздрава Татьяны Голиковой машин так и не появилось. Министр транспорта Игорь Левитин с супругой по-прежнему владеют двумя "Мерседесами" - B200 и C350. Не изменил свои пристрастия и министр спорта Виталий Мутко – у него Mercedes-Benz Е 350.

Новый министр финансов Антон Силуанов ездит на отечественной "копейке". В собственности его супруги – BMW X5.

Внедорожник Nissan Patrol приобрел министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев. "Японец" дополнил в гараже министра Porsche Cayenne Turbo, Maserati М 145 ССЕ GranTurismo, Volkswagen Touareg, aвтоприцеп TIKI-Treiler-X 300L, квадроцикл ATV Polaris и снегоход Bombardier INC.