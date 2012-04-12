Валентина Матвиенко в минувшем году была главным кормильцем в семье

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации РФ, заработала в 2011 году 3 млн 290 тысяч рублей ($111 тыс.). Муж председателя верхней палаты российского парламента заработал в 14 раз меньше жены – 230 тысяч рублей.

Матвиенко, согласно данных, опубликованных на сайте Совета Федерации, также владеет дачным участком площадью 3600 квадратных метров, тремя квартирами общей площадью почти 600 метров и дачей площадью 730 квадратных метров.

За ее супругом числится дача площадью 161 квадратный метр, земельный участок под строительство жилого дома для сезонного проживания площадью 2,5 тысячи квадратных метров, а также две трети доли квартиры площадью 94 квадратных метра.