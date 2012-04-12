Печатников: Московские поликлиники реформируют, их ожидает укрупнение

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников заявил, что все московские поликлиники ожидает реформа - их укрупнят и оснастят новым оборудованием.

По его словам, вскоре в любой московской поликлинике можно будет получить помощь настолько же качественную, как и в любой европейской столице. Но чтобы оснастить поликлиники новым оборудованием, их планируется укрупнить, что и произойдет в 2012 году: будут созданы около 50 амбулаторно-поликлинических объединений, в каждое из которых войдет по 3-4 участковых медучреждения.

Леонид Печатников рассказал, что "во всем мире 70% медпомощи оказывают поликлиники, и только 30% больных госпитализируются, у нас же тот уровень оснащения поликлиник, который не позволял им проводить качественное обследование пациентов".

По словам руководителя департамента, в 2012 году все столичные поликлиники будут оснащены по европейскому стандарту и даже лучше. Однако поставить сразу в 400 поликлиниках дорогое оборудование невозможно, поэтому принято решение создать 50 амбулаторно-поликлинических объединений. Глава департамента пояснил: "Это значит, что крупная поликлиника будет оснащена по последнему слову техники: там будут МРТ, эндоскопия, кроме того, там же будут сконцентрированы узкие специалисты. К ним мы присоединяем по 3-4 участковых поликлиники, и любой пациент маленькой поликлиники автоматически становится пациентом всего объединения", - цитирует его ИТАР-ТАСС.

В заключение Леонид Печатников отметил, что многие руководители поликлиник при такой реформе потеряют свои рабочие места, поскольку в новых объединениях будет только один главный врач, несколько заместителей и одна бухгалтерия."Это очень непростое решение, и оно не будет популярным для всех, но, я надеюсь, что эта реформа должна сыграть", - высказал надежду руководитель департамента здравоохранения Москвы.