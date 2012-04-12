Путин займется модернизацией космодромов Плесецк и Байконур

Председатель российского Правительства Владимир Путин заявил о том, что кабинет министров продолжит уделять повышенное внимание модернизации космодромов Плесецк и Байконур. Последний премьер назвал одним из самых "работающих".

Такое заявление Путин сделал на совещании по проблематике развития космодромов. "Подчеркну, только наличие нескольких космодромов гарантирует России полную независимость в космической деятельности, позволит ей эффективно использовать все возможности космической техники", - сказал премьер-министр, передает Интерфакс. Именно поэтому, по словам Путина, Правительство и продолжит уделять повышенное внимание модернизации действующих космодромов.