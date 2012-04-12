Водителям надо записывать разговоры с сотрудниками ГИБДД на диктофон

Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов рекомендовал водителям записывать разговоры с сотрудниками ГИБДД на диктофон.

Выступая в Общественной палате России в пятницу Виктор Нилов сказал: "Сегодня мы как раз призываем всех использовать диктофоны и видеорегистраторы при общении с нашими инспекторами". По его словам, руководство ГИБДД "не пытается закрыться", так будет проще установить, кто прав, кто виноват.

Виктор Нилов также отметил, обращаясь к автолюбителям: "Потратьте свое время, сделайте заявление в полицию, дайте нам возможность оценить этого инспектора объективно".