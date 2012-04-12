"Единая Россия" предложила кандидатуры на пост губернатора Мурманской области

Дмитрию Медведеву предложили кандидатуры на пост губернатора Мурманской области. "Единая Россия" выдвигает на эту должность Павла Богушевича, врио губернатора - Марину Ковтун и гендиректора ОАО "Мурманский морской рыбный порт" Владимира Соколова.

Такое решение было принято по итогам заседания президиума Генерального совета партии. Об этом сообщил председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, передает Интерфакс.