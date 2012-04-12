Путин: Необходимо разработать национальную стратегию развития космодромов

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил на совещании по развитию российских космодромов, что в России необходимо разработать национальную стратегию развития космодромов на долгосрочную перспективу.

В своем выступлении Владимир Путин сказал: "Считаю, что нам надо разработать национальную стратегию развития космодромов на долгосрочную перспективу".

По мнению российского премьера, "только наличие нескольких космодромов гарантирует России полную независимость в космической деятельности, позволит эффективно использовать все возможности космической техники. Поэтому мы продолжим уделять повышенное внимание модернизации действующих космодромов - Плесецк и, вместе с казахстанскими коллегами, Байконур".

Он также отметил, что в 2011 году начато полномасштабное строительство космодрома Восточный, а "уже в 2013 году в Плесецке должны быть созданы все условия для проведения летно-конструкторских испытаний ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов".

Кроме того, по словам Владимира Путина, "в 2012 году на реализацию космических программ из федерального бюджета выделено около 150 миллиардов рублей, в том числе на развитие космодромов более 40,5 миллиардов. Причем основные средства предполагается направить именно на космодром Восточный - это около 30 миллиардов рублей".

Для выполнения всех поставленных задач необходимо "эффективно скоординировать работу по строительству и модернизации космодромов с другими федеральными программами, с планами по развитию соответствующих регионов", - подчеркнул премьер.

Сегодня же российский премьер поздравил сотрудников Федерального космического агентства, работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с их профессиональным праздником – Днём космонавтики.

В поздравительной телеграмме говорится: "12 апреля – это не только профессиональный праздник работников одной из ключевых, стратегически важных отраслей отечественной экономики – учёных, инженеров, конструкторов, рабочих. День космонавтики – особая, памятная дата в истории нашего Отечества, в летописи мировой цивилизации, и мы по праву гордимся тем, что именно в нашей стране была успешно воплощена в жизнь смелая, дерзновенная мечта всего человечества о полёте в космос, о покорении Вселенной.

Сегодня Россия уверенно сохраняет лидирующие позиции в освоении космического пространства. Солидный научно-технический потенциал ракетно-космического комплекса, опытные, высококвалифицированные кадры, мощная производственная база и наземная инфраструктура – наши реальные конкурентные преимущества, важнейший ресурс национального развития", - сообщает пресс-служба правительства РФ.