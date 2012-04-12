Российская власть почти не финансирует космические исследования. Космические производства управляются, скажем так, коммерсантами, и от этого большинство спутников падает в океан. Однако при этом мы слышим бравурные заявления даже о планах полета на Марс. Специально для «АН» на вопрос «Возможен ли полет на Марс при нынешней власти?» отвечают…

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации:

«Критически значимая часть государства занимается воровством»

- В последние годы мы с друзьями в День космонавтики пьем не чокаясь. Соответственно, полет на Марс при этой власти просто невозможен, и, по-моему, «Фобос» экспериментально это доказал всем сомневающимся. Очень важна именно культура производства, которой, увы, не существует без культуры управления. А какая у нас может быть культура управления, когда критически значимая часть государства занимается просто воровством? СССР получил от космоса гораздо больше, чем на него потратил. Космические исследования являются мощным инструментом развития таких современных технологий, какие, скажем, применяются в том же ВПК. Во-первых, благодаря этому мы получили мир, безопасность и отсутствие большой войны на протяжении длительного времени. Во-вторых, продолжаем пользоваться многими вещами для быта. Я помню, насколько лучше был холодильник, изготовленный на оборонном заводе, чем тот, который сделали на заводе обычном. Один - лучший из ста транзисторов - шел на космос, пять – на оборонку, а остальные – в быт. Если бы не было космоса, не было и транзисторов, - и это очень существенно. После распада СССР космос существует по инерции и не является инструментом развития технологий, то есть он уже как бы сам по себе. Но самое главное, что даже если и идут какие-то исследования, которые могут иметь эффект на практике, то они до нее не доходят и не внедряются. С распадом СССР технологический прогресс в России (за редкими исключениями) просто прекратился. Поэтому космос убыточен, а государство подходит к нему с чисто бюрократической позиции, например, затопляя станцию «Мир», и не пытается восстановить его роль как фактора развития, как это было во времена СССР и сейчас есть во всем мире.

Георгий Гречко, летчик-космонавт СССР, Дважды Герой Советского Союза:

«Дело в деньгах и политической воле»

- Сейчас не существует каких-то непреодолимых проблем для осуществления полета на Марс, и все дело только в деньгах и политической воле. Это планируется, по-моему, на 2030 год, а если бы был жив Сергей Павлович Королев, то наши космонавты уже были на Марсе. Королеву было не очень интересно слетать на Луну, и именно при нем мы начали делать ракету, которая могла бы стать основой для полета на «красную планету». Но его смерть привела к тому, что другой конструктор остановил этот проект. Думаю, что полет на Марс будет международным. Международные полеты – это знамение времени – и по смыслу, и по деньгам, и по политике, и по психологии

Игорь Юргенс, вице-президент РСПП:

«Это составляло дух нации»

- Космос – это мессианский проект, и его нельзя измерить деньгами. Это то, что составляло дух нации, который мы сейчас ищем и никак не можем найти. И я поддерживаю этот «абсолютно затратный проект» (естественно, в относительных цифрах). Да, спутники, радио, навигация, какие-то научные эксперименты – конечно, что-то отбивалось и окупалось. Но это был именно мессианский проект, который сплачивал страну, а Гагарин был больше, чем Гагарин, и спутник – больше, чем спутник! То есть это было смыслом нации, которого сейчас у нас нет. И нам еще только предстоит такое придумать.

Александр Руцкой, генерал-майор авиации, бывший вице-президент России, Герой Советского Союза:

«Если правильно выстроить концепцию развития отрасли…»

- Полет на Марс возможен, если правильно выстроить концепцию развития отрасли. У нас до сих пор можно спокойно использовать научные разработки, которым, наверное, 20-25 лет. Они не были внедрены, и их сейчас просто надо внедрять. Надо не болтать и впустую тратить деньги, а заниматься практическими разработками. Слава богу, что президент серьезно занялся этим вопросом и собирает то, что было разбросано по всей стране! Ведь нашу авиационно-космическую промышленность довели до полного коллапса, и, живя в России, просто стыдно летать на самолетах, произведенных не у нас. Кстати, разработки того же самолета «Боинг» - это на 70% наши разработки. Но интегрироваться в авиапром других государств надо, потому что без совместной деятельности в этом направлении перспективы возрождения отечественной авиационной промышленности будут значительно растянуты во времени. Сегодня у Путина большое количество противников, но я хочу задать им вопрос: господа, а кто из вас имеет такой, как у него, опыт управления страной и разваленной экономикой и опыт ее вывода из кризиса? А еще я бы сделал акцент по поводу тех разработок, которые и сегодня лежат на полках. Например, разработки уникальных гидросамолетов, которых вообще ни у кого в мире нет! Мы в этом лет на 50 вперед ушли. Также есть разработки перевооружения ВВС на более современное. Но, как говорится, одной рукой за два места сразу не ухватишься. А той перспективе, которая сегодня открывается перед авиапромом и космической отраслью, остается только радоваться.