Совет Госдумы испугался предложения эсеров уволить Рашида Нургалиева

Совет Государственной Думы испугался и отказал фракции «Справедливая Россия» во включении в повестку работы Думы на пятницу 13 апреля проекта постановления нижней палаты парламента об отставке главы МВД РФ Рашида Нургалиева.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» настаивали на том, чтобы указанный проект постановления был рассмотрен и принят Госдумой после заслушивания информации министра внутренних дел.

Эсеры считают, что реформа органов внутренних дел не принесла позитивных результатов, а по сути дела свелась только к смене вывески и предлагала инициировать отставку министра МВД.

Судя по всему отказ включать постановление об увольнении Нургалиева продиктован боязни партии «Единая Россия», что все остальные партии поддержат это постановление. «АН» сообщали, что о намерении поддержать отставку министра заявили в ЛДПР.