Декларации о доходах депутатов будут опубликованы до 14 апреля

До 14 апреля депутаты Государственной Думы опубликуют декларации о своих доходах. Об этом сообщил на заседании думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах ее председатель Владимир Васильев.

Комиссия уже получила декларации 449 депутатов, отметил Васильев. "Мы должны до 14-го числа опубликовать эту информацию", - сказал председатель комиссии, передает РИА Новости. По его словам, еще один депутат заболел и обещал сдать свою декларацию до 13 апреля.