Вантовый мост во Владивостке соединил остров Русский с материком (ВИДЕО)

Во Владивостоке вантовый мост соединил между собой берега пролива Босфор Восточный - остров Русский с материком. К стыковке уникального моста протяженностью более тысячи метров, строители приступили в ночь со среды на четверг.

Тысячи жителей Владивостока наблюдали за процессом с видовых площадок и сопок. Старт операции был дан 11 апреля в 21.00 по местному времени. Секцию №52 отгрузили на специально оборудованный понтон "Григорич". Подъем замковой панели на проектную 70-метровую высоту и стыковка в русловом пролете продолжались почти до 04.00. Две 546-метровые консоли замкнулись "золотым звеном" прямо над серединой пролива Босфор Восточный, соединив Владивосток с островом Русским, пишет primamedia.ru.

Таких мостов, как этот, соединяющий Владивосток и остров Русский, в мире построены единицы. В России подобных сооружений не возводили никогда.

Строители проделали огромный объем работы — многие операции приходилось осваивать впервые, как и монтаж стальных деталей пролета длиной свыше километра, висящего над морем на огромной высоте.

Директор филиала ОАО "УСК Мост" во Владивостоке Алексей Баранов отметил, что строительные работы сильно затрудняли сложные климатические условия. Сильные ветра осложняли бетонирование в морской акватории.

"С начала возведения уникального моста прошло всего 43,5 месяца, - подвел итог операции директор ФКУ ДСД "Владивосток" Александр Афанасьев. – И это тоже рекорд в области строительства – в столь сжатый срок рекордный в мировой практике 1104-метровый пролет соединил берега пролива Босфор Восточный. Переполняет искренняя гордость за наших российских специалистов".