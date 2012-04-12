В Москве снесут еще 330 пятиэтажек-хрущевок (перечень адресов)

Обитатели московских хрущёвок давно мечтали переселиться в новые просторные квартиры. Столичные обещали снести все хрущёвки. Процесс долго затягивался и вот теперь наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. Какие дома будут снесены?

САО - 47 домов

Бескудниковский бульвар, д. 37, 39, 11 (к. 1-3), 13/10, 3 (к. 1), 5 (к. 1), 7 (к. 1-3)

Бескудниковский пер., д. 6, 8

Дмитровское шоссе, д. 68, 70 (к. 1-2), 74 (к. 1-3), 127 (к. 1)

Селигерская ул., д. 2, 4, 6

Долгопрудная ул., д. 7, 12

Валдайский пр., д. 13, 17

Беломорская ул., д. 9, 11, 14 (к. 2)

Фестивальная ул., д. 15 (к. 2, 4), 17, 21, 29, 31, 33, 35, 37

Вятский 4-й пер., д. 22Хуторская 2-я ул., д. 6/14 (к. 2)

Ильюшина Академика ул., д. 12

Коптевский Б. пр., д. 9

Самеда Вургуна ул., д. 7, 11

Тимирязевская ул., д. 8

Часовая ул., д. 4 (к. 1)

СВАО - 89 домов

Грекова ул., д. 18 (к. 2)Ясный пр., д. 2 (к. 1, 2), 12 (к. 2), 14, 16 (к. 1, 2), 18, 20 (к. 1), 22, 24 (к. 2), 32

Русанова пр., д. 11 (к. 1, 2), 13 (к. 1), 21 (к. 1, 2), 23, 27 (к. 1, 2), 29 (к. 1, 2), 31 (к. 1), 33 (к. 1)

Дежнёва пр., д. 8, 12 (к. 1), 22 (к. 1, 2), 26 (к. 1-3), 30 (к. 1, 2)

Полярная ул., д. 3 (к. 2), 5 (к. 2), 9 (к. 1), 13 (к. 2, 4), 15 (к. 2), 22 (к. 1), 30 (к. 1)

Молодцова ул., д. 8 (к. 2), 17 (к. 1), 25 (к. 1), 31 (к. 2, 3), 33 (к. 1-3)

Заревый пр., д. 9, 11, 13, 15, 17

Анненская ул., д. 6

Бабушкина Лётчика ул., д. 29 (к. 2), 39 (к. 2), 41 (к. 2)

Годовикова ул., д. 10 (к. 1, 2)

Добролюбова ул., д. 17

Инженерная ул., д. 26 (к. 1)

Большая Марьинская ул., д. 11 (к. 1, 2)

Милашенкова ул., д. 3 (к. 3, 4), 5 (к. 2), 7 (к. 3)

Снежная ул., д. 19 (к. 1)

Стандартная ул., д. 29

Фонвизина ул., д. 11, 13, 15

Шереметьевская ул., д. 5 (к. 1), 13 (к. 1), 31 (к. 1, 2), 39 (к. 2)

Шокальского пр., д. 27 (к. 2), 33, 35 (к. 2), 37 (к. 3), 41 (к. 2)

Яблочкова ул., д. 18 (к. 3, 4), 20 (к. 2), 22 (к. 1-3)

ВАО - 19 домов

Парковая 15-я ул., д. 42 (к. 5)

Буракова ул., д. 7 (к. 1)

Измайловская пл., д. 13

Измайловский просп., д. 63, 65, 67

Кирпичная ул., д. 49

Константина Федина ул., д. 13, 15, 17, 19

Парковая 5-я ул., д. 62 (к. 1, 2), 68 (к. 2, 3)

Плющева ул., д. 15 (к. 3)

Халтуринская ул., д. 9 (к. 1)

Щёлковское шоссе, д. 71 (к. 1), 73

ЮВАО - 5 домов

Хлобыстова ул., д. 10 (к. 1), 18 (к. 1)

Ухтомская ул., д. 5, 10

Княжекозловский пер., 18

ЮЗАО - 39 домов



Бутлерова ул., д. 14 (к. 1), 16, 18

Вавилова ул., д. 52 (к. 1, 2)

Гримау ул., д. 11 (к. 1), 13/23 (к. 1, 3, 4)

Дмитрия Ульянова ул., д. 27/12 (к. 1-4), 45 (к. 1), 47 (к. 1), 49 (к. 1)

Марии Ульяновой ул., д. 25, 29

Нахимовский просп., д. 61 (к. 3)

Новаторов ул., д. 40 (к. 8)

Обручева ул., д. 3 (к. 1-4), 5 (к. 1-2), 7, 9

Профсоюзная ул., д. 96 (к. 1-3), 98 (к. 2, 3, 4, 6, 7, 8)

Севастопольский просп., д. 22

Шверника ул., д. 6 (к. 2)

ЗАО - 92 дома

Ельнинская ул., д. 4, 6, 14 (к. 3), 26

Истринская ул., д. 3 (к. 1, 3), 5 (к. 1, 2)

Вернадского просп., д. 50, 58, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/50

Давыдковская ул., д. 2 (к. 7), 4 (к. 1-3), 10 (к. 1-4), 12 (1, 2, 4, 5)

Кременчугская ул., д. 5 (к. 1)

Кастанаевская ул., д. 55, 57 (к. 1, 2), 61 (к. 1, 2), 63 (к. 1)

Коштоянца ул., д. 9, 19, 27, 37Кубинка ул., д. 18 (к. 2)

Ленинский просп., д. 110 (к. 3, 4), 134, 136, 138

Лобачевского ул., д. 84Оршанская ул., д. 8 (к. 4)

Павлова Академика ул., д. 28, 30, 32, 34, 36 (стр. 1, 2), 38, 40 (к. 1), 54, 56

Партизанская ул., д. 28, 30

Рублёвское шоссе, д. 101 (к. 1, 2), 103, 105

Славянский бульвар, д. 9 (к. 3, 4)

Филёвская 2-я ул., д. 4

Малая Филёвская ул., д. 16, 18 (к. 1), 20, 22, 24 (к. 1-3)

Ярцевская ул., д. 23, 24 (к. 1, 2), 25, 26, 27 (к. 5), 31 (к. 1-6), 34 (к. 2-4)

СЗАО - 39 домов

Глаголева Генерала ул., д. 5 (к. 1, 2), 7 ( к. 1, 2), 17

Вилиса Лациса ул., д. 15

Жукова Маршала просп., д. 35 (к. 2-4), 39 (к. 2-4), 51 (к. 2-4)

Карамышевская наб., д. 34/1, 36, 40, 52, 60, 62

Народного Ополчения ул., д. 3, 5 (к. 1), 7 (к. 1), 9 (к. 5, 6), 11 (к. 3, 4), 13 (к. 3, 4), 15 (к. 2-5, 7)

Туристская ул., д. 14 (к. 1, 2)

Яна Райниса бульвар, д. 2 (к. 2, 3)

Заместитель руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда столицы Валентина Логунова рассказала, что планов по переселению жителей сносимых пятиэтажек за МКАД пока нет, но вполне возможно, что москвичам будут предлагать варианты на присоединённых к Москве территориях, сообщает realty.mail.ru.

"По закону при переселении из пятиэтажек мы обязаны предложить москвичам жильё в их районе или в соседних, так что людям не нужно волноваться, что их могут переселить за кольцевую автодорогу", - подчеркнула Логунова.

По словам чиновницы, принудительные меры применяются только к тем москвичам, которые отказываются от переселения в равноценную квартиру в их собственном районе, а всем остальным предлагают варианты до тех пор, пока какой-либо их не устроит - всегда можно найти компромисс.