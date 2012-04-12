В Центральном районе Петербурга увеличилось количество провинившихся полицейских

Количество полицейских, допустивших нарушения служебной дисциплины, в Центральном районе увеличилось за последний год почти на 20 %. Соответствующие данные в ходе коллегии УМВД по Центральному району озвучил заместитель начальника управления Александр Шарков, передает корреспондент «БалтИнфо».



По словам Шаркова, за три месяца текущего года нарушения допущены 98 сотрудниками, это на 21 больше, чем в прошлом году. Из этих 98-ми 88 полицейских наказаны за нарушение исполнительной дисциплины, 83 также привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение служебной дисциплины.



Кроме того, с января по конец марта в рядах УМВД по Центральному району обнаружилось три прогульщика. Ранее таких не было, подчеркнул Александр Шарков. Он поименно назвал провинившихся.