2168 предметов — окончательная цифра находок в особняке Нарышкиных

2168 предметов – такова окончательная цифра клада, по итогам инвентаризации сделанных в особняке Нарышкина находок. Аналогов коллекции, впечатляющей своей целостностью и полнотой, в российских музеях нет.

Четыре практически полных сервиза на все случаи жизни (столовые, кофейные, десертные) – представители и свидетели эпохи конца XIX и начала XX века – дошли до нас в идеальнейшем состоянии, несмотря на 95 долгих лет, проведенных в заточении.



Дорожная сумка, оберточная бумага, газеты, датированные мартом, июлем, августом и сентябрем 1917 года, материя, до сих пор сохранившая запах уксусной эссенции, – все это упаковочный материал для части предметов, вывезти которые с собой владельцы особняка не могли, поэтому были вынуждены спрятать. Другая часть коллекции хранилась в специальных деревянных ящиках, в которых были предусмотрительно оставлены фартуки, также пропитанные уксусом. Такой способ хранения позволил уберечь всё от окисления.



Как говорят эксперты, найденные сервизы столового серебра русской и европейской работы, скорее всего, были сделаны по заказу семьи Нарышкиных. В пользу этого предположения говорит то, что на многих вещах имеются их фамильные гербы. На предметах российской работы клейма лучших отечественных ювелиров второй половины XIX – начала XX века: Овчинников, Хлебников, братья Грачевы. Среди коллекции особенно хорош парадный столовый сервиз в русском стиле Игната Сазикова. Филигранность работы, количество и разнообразие предметов и даже юмор (к примеру, на большой чаше и рюмочках выгравирована надпись «Загорелась душа от винного ковша») служат наглядным примером высочайшего мастерства русских ювелиров. Меньше всего посуды с клеймами Фаберже – солонка и кубок, больше напоминающий по своим размерам рюмочку. Несколько мелких пасхальных подвесок россыпью и на цепочке, хранившихся в футляре с клеймом Фаберже, часы в футляре до результатов экспертизы пока преждевременно авторизовывать этим прославленным именем.



Коллекцию столового серебра дополняли французские ножи с перламутровыми и фарфоровыми расписными ручками, ящики с приборами. Наличие небольшого количества предметов из фарфора можно объяснить лишь тем, что такую посуду было легче перевезти через границу: материальной ценности с точки зрения новой власти она не представляла.



Также было найдено несколько боевых орденов Российской империи: орден Святой Анны, орден Святого Станислава и орден Святого Владимира с мечами. Это высокие награды для штаб-офицерских чинов, то есть от чина подполковника. Кроме того, обнаружены медали «В память 300-летия царствования дома Романовых» и «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.», которые вручались военнослужащим, а также сербская медаль и черногорский орден.



«Интересно, что среди наград обнаружены и две георгиевские медали, которые давались только нижним чинам, – говорит директор по связям с общественностью ГК «Интарсия» Александр Новиков. – Медали номерные, и, соответственно, есть возможность определить личность награжденного. Кроме наград сохранилось свидетельство на медаль «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации», выданное на имя поручика Сергея Сомова, который, возможно, являлся дальним родственником семейства Нарышкиных. Сама медаль отсутствует».





В настоящий момент содержимое клада упаковано в 37 коробок, включая 21 картонную коробку, 4 плоские упаковки (под блюда и подносы), 4 исторических кофра, 8 деревянных ящиков под большемерные предметы, сообщает «Фонтанка». Все это опечатано и готово к переезду.



