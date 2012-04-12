У Путина три автомобиля - два ГАЗа и один ВАЗ

Согласно информации о доходах и имуществе членов правительства, доход премьер-министра РФ Владимира Путина в 2011 году составил 3 млн. 661 тысяч 765 рублей.

Глава правительства заработал за прошлый год на 1,5 млн. рублей меньше. В 2010 году доход Путина равнялся 5 млн. 42 тысячи рублей.

В собственности премьера числятся квартира площадью 77 кв. метров, гараж на коллективной стоянке площадью 12 кв. метров и земельный участок площадью 1500 кв. метров. В собственности у российского премьера три автомобиля - ГАЗ М-21, ГАЗ М-21Р, ВАЗ "Нива" и автоприцеп "Скиф", унаследованный от отца.

В бессрочном пользовании у Путина квартира площадью 153,7 кв. метра и гараж площадью 18 кв. метров, сообщается на сайте кабинета министров.

Супруга главы правительства Людмила Путина задекларировала за прошлый год 443 тыс. рублей. Годовой доход супруги премьера в 2010 году составлял 146 тыс. рублей.

"АН" сообщали о том, что Юрий Трутнев все также министр с самыми большими доходами, он заработал в 2011 году 211,612 миллиона рублей против 114,746 миллиона рублей за 2010 год.