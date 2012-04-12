Калужское шоссе сделают бессветофорным

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил правительству Москвы выработать общую программу развития транспорта и инженерной инфраструктуры "новой Москвы", подписать проект реконструкции Калужского шоссе.

Президент по итогам совещания по развитию московской агломерации, состоявшегося 9 апреля 2012г. в подмосковном Троицке, подписал ряд поручений федеральным министерствам.

Согласно проекту, реконструированное шоссе на участке, проходящем по территории, присоединяемой к Москве с 1 июля 2012 г., и до центра столицы, должно стать бессветофорным, что позволит увеличить скорость и автомобильный поток на указанном отрезке автотрассы. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр транспорта России Игорь Левитин назначены ответственными за исполнение указанного поручения.

В мае 2011 г. уже были предложения о возведении трассы-дублера для Калужского шоссе. Однако ранее, в феврале 2012г., главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заявлял, что в столице и Подмосковье будет проведена масштабная реконструкция указанного шоссе, что увеличит пассажиропоток дороги.

Сегодня глава государства поручил к 2013 г. выработать общую программу развития транспорта и инженерной инфраструктуры "новой Москвы", которая коснется не только автомобильных, но и железнодорожных вопросов.

Президент поручил Минтрансу России и правительству Москвы при участии ОАО "Российские железные дороги" к 1 июля 2012 г. представить предложения по развитию железнодорожной инфраструктуры на Киевском направлении для обеспечения транспортного обслуживания территории, присоединяемой к Москве с 1 июля 2012 г., с учетом планов по организации движения скоростных поездов.

Кроме того, государственная компания "Российские автомобильные дороги" при участии правительства Москвы и правительства Московской области должна до 1 декабря 2012 г. обеспечить завершение проектирования участка Центральной кольцевой автомобильной дороги, который предусматривается эксплуатировать на платной основе, на территории, присоединяемой к Москве. Строительство указанного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги должно быть начато к 1 января 2014 г., сообщает РБК.



