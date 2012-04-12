Прокуратура выявила нарушения в деятельности магазина беспошлинной торговли ООО "Дуфри Ист" на территории столичного аэропорта "Домодедово", в результате на его продукцию наложен арест.



Проверку проводили столичная прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте совместно с Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.

В ходе проверки установлено, что организация имела лицензию на осуществление деятельности, связанной с закупками, хранением и поставками алкогольной продукции, срок действия которой истек 13 июля 2011 года, сообщает РИА Новости.

По данному факту прокуратура внесла в адрес генерального директора магазина представление. Управлением Росалкогольрегулирования возбуждено дело об административном правонарушении. На алкогольную продукцию общей стоимостью более 40 миллионов рублей наложен арест.



