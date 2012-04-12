Миронов предлагает на референдуме решить вопрос о доверии мэру

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, выступая в Астраханской гордуме, предложил провести референдум жителей Астрахани по вопросу доверия избранному мэром города "единороссу" Михаилу Столярову.



"В Астрахани неспокойно. Значительная часть, я не говорю, какая, больше или меньше не признают результатов выборов. Лихорадить будет город еще долго, судя по всему", - заявил Миронов, выступая сегодня в Астраханской гордуме.

"В этой связи, - сказал он, - вношу предложение. Необходимо, мне кажется, рассмотреть очень простой вопрос. Коль скоро есть вопросы к легитимности избрания нынешнего мэра, мне кажется, что городская Дума может инициировать референдум граждан Астрахани с простым вопросом: доверяете ли вы избранному мэру, господину Столярову, или нет?"

По словам Сергей Миронова, "если большинство граждан Астрахани говорит "да", то вопрос исчерпан, если говорит "нет", то это будет для нас основанием отмены результатов выборов и назначения новых выборов", сообщает «Интерфакс».

Ранее Миронов сообщил, что голодовка приостановлена.