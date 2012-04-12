Великий Четверг: Патриарх Кирилл омоет ноги священникам (ВИДЕО)

У православных верующих сегодня один из самых важных дней Страстной седмицы – Великий четверг. Верующие вспоминают события Тайной Вечери - последней пасхальной трапезы, которую Иисус разделил с апостолами перед распятием.

Великий четверг, день воспоминания тайной вечери, на которой Иисус Христос установил главное христианское таинство - причастие.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию святого Василия Великого в храме Христа Спасителя и чин омовения ног священникам - по примеру Христа, который омыл ноги ученикам за тайной вечерей в знак глубокого смирения, одного из главных качеств христианина.

В память об этом евангельском событии многие архиереи в Великий четверг также омывают ноги 12 священникам или прихожанам, однако такая практика не является обязательной и повсеместной и зависит от личного выбора каждого архиерея.

Например, патриарх Алексий II в бытность предстоятелем не совершал в Великий четверг чин омовения ног, в то время как его предшественник патриарх Пимен соблюдал эту традицию, равно как и митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, духовный учитель нынешнего патриарха Кирилла, передает Интерфакс.

Церковь предписывает в этот день всем верующим, не имеющим для каких-либо препятствий, обязательно причаститься.

В народном календаре Великий четверг еще именуется Чистым: пора готовиться к Пасхе - убирать дома, красить яйца и печь куличи.



