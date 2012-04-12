Матвиенко считает, что губернатора Волгоградской области надо пороть

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что губернатора Волгоградской области Сергея Баженова и 46 волгоградских чиновников, побывавших в Италии в начале апреля, надо "пороть".

"Это возмутительно, за такие вещи нужно очень серьезно наказывать, порку ему обязательно нужно устроить", - заявила Матвиенко накануне в эфире "Эха Москвы". Напомним, губернатор Волгоградской области Сергей Баженов с делегацией из приблизительно 50-ти местных депутатов, должностных лиц и членов их семей вылетели из Волгограда в Италию чартерным рейсом 5 апреля.

Глава региона и чиновники провели пять дней на термальном курорте Монтекатини-Терме в Тоскане. В эти дни у Боженова был день рождения.

СМИ ранее писали, что волгоградская делегация на шикарном итальянском курорте отдыхала и праздновала день рождения губернатора Волгоградской области.

Но Боженов уверяет, что целью поездки областной делегации в Италию была подготовка рамочного соглашения о строительстве свинокомплекса.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: "При назначении губернаторам надо сказать: дома сидите, не раздражайте народ, у людей нет денег".

Кем оплачивалась поездка, была ли она рабочей; почему ехать понадобилось именно в разгар пасхальных каникул. На вопрос, была ли у поездки именно деловая цель, депутат Владимир Попов ответил, что он совместил деловые цели и свой отпуск, при этом ему поездка "обошлась в 70 тысяч рублей за саму поездку".

Вообще, цели визита расходятся в толковании.