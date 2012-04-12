Россия в 50-й раз отмечает День космонавтики (ВИДЕО)

Сегодня, 12 апреля, отмечается Международный день полета человека в космос. Именно в этот день 51 год назад, в 1961 году был произведен первый запуск космического корабля "Восток" с человеком на борту — летчиком-космонавтом Юрием Гагариным.

Ракета-носитель "Восток" стартовала с космодрома Байконур. 108-минутный полет, в течение которого "Восток" совершил виток вокруг Земли, открыл эру освоения людьми космического пространства.

В марте 1962 года, полвека назад, в ЦК поступило одно письмо и почти сразу же советское правительство официально объявило 12 апреля государственным праздником — "Днем космонавтики". Автором того обращения был Герман Титов. Президиум Верховного Совета СССР своим указом учредил памятный день, который с тех пор называется Днем космонавтики.

С 1968 года 12 апреля отмечался и Всемирный день авиации и космонавтики.

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

В момент старта Юрий Гагарин произнес свое знаменитое "Поехали". Это слово стало не только визитной карточкой космонавта номер один, но и символом всей космической эпохи.

Командир экипажа МКС Дэн Бербэнк рассказал, что они с астронавтом НАСА Дональдом Петтитом, представителем Европейского космического агентства Андрэ Кауперсом и россиянами Антоном Шкаплеровым, Анатолием Иванишиным и Олегом Кононенко отметят праздник. По его словам, будет "несколько минут и поразмышлять об истории космической эры от ее начала до наших дней, и поговорить о том, что ждет в будущем".