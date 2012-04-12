Юрий Гагарин: как поживают дети и внуки первого космонавта?

108 минут пребывания в космосе невысокого смоленского паренька с ослепительной улыбкой 12 апреля 1961 года навсегда изменили и его жизнь, и судьбу страны: первый космонавт доказал всему миру, что Союз Советских Социалистических Республик достоин называться космической державой.

А его любимые дочурки называли его папуля. Настоящее веселье начиналось на Новый год, он придумывал всем костюмы, чтобы изображать разных героев, много шутил и выдерживал паузу, как настоящий актер, вспоминает младшая дочь Галина.

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