Медведев запросил предложения по перемещению госорганов

Президент России Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию московской агломерации, состоявшегося 9 апреля, сообщила сегодня пресс-служба главы государства.



В частности, Медведев поручил к 9 июля 2012 г. представить предложения по передислокации государственных органов на территорию, присоединяемую к Москве с 1 июля. Это касается Совета Федерации и Госдумы, федеральных органов исполнительной власти, а также их территориальных органов, администрации президента, аппарата правительства РФ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты РФ, Высшего арбитражного суда, Федерального арбитражного суда Московского округа, Девятого арбитражного апелляционного суда, Верховного суда, Судебного департамента при Верховном суде, Московского городского суда.



