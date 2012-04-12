Кандидатам в космонавты предстоит пройти новый экзамен - на обучаемость

Кандидатов в единый отряд космонавтов Роскосмоса, чей отбор в рамках открытого конкурса продолжается в настоящее время, ожидает новый экзамен на уровень обучаемости. Конкурс продлен до 30 апреля.



"К уже применяемым ранее добавлен новый экзамен на обучаемость. Его принцип заключается в том, что человеку дают заведомо неизвестную информацию и время на ее усвоение с тем, чтобы посмотреть, насколько продуктивно будет освоена новая тема. К примеру, дается задание изучить какую-нибудь простенькую систему Международной космической станции и два дня на подготовку. После этого идут вопросы по уровню усвоения этой конкретной системы. То есть, важно понять, с каким качеством кандидат в космонавты изучил совершенно неизвестную ранее тему за определенное количество времени, иначе говоря, насколько он обучаем новому", - сказал начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина Сергей Крикалев, сообщает РИА Новости.



Первый открытый конкурс по набору кандидатов в космонавты был объявлен Роскосмосом в январе 2012 года и, согласно первоначальным планам, должен был завершиться до 15 марта. Затем конкурс был продлен до 30 апреля.

К началу апреля в ЦПК 225 человек заявили о своем желании стать космонавтами. Среди них 40 сотрудников космической отрасли, 107 претендентов из других организаций, 15 военнослужащих (четверо - из космической отрасли). Также среди подавших заявление 11 женщин, четыре из них работают в космической отрасли.

Претенденты, успешно прошедшие все испытания и показавшие наилучшие результаты, после завершения конкурса будут представлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по отбору космонавтов (МВК). При положительном решении МВК претенденты будут рекомендованы к назначению на должности кандидатов в космонавты в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки (ОКП) в ЦПК.



