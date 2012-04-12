Экс-начальник московского метрополитена Дмитрий Гаев вновь стал подозреваемым

Бывший начальник московского метрополитена Дмитрий Гаев вновь стал подозреваемым. Генпрокуратура в среду, 11 апреля, отменила постановление Следственного комитета о прекращении уголовного дела.

Дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) было заведено на Гаева в 2011 году. Генпрокуратура посчитала, что Гаев причинил московскому метрополитену и правительству Москвы ущерб на сумму свыше 112 миллионов рублей. Эту сумму в 1999 году Гаев получил в качестве вознаграждения от метрополитена за запатентованную им в 1998 году "Автоматизированную систему оплаты проезда и проверки проездных документов на транспорте".

По даному факту будет проведено дополнительное расследование.

Адвокат Гаева Рубен Маркарьян был крайне удивлен таким поворотом. По его словам, это противоречит презумпции невиновности, поскольку эксперты разошлись в оценке действий экс-главы столичной подземки. Сторона защиты утверждает, что эти деньги бывший глава подземки получил как автор целого ряда изобретений.

В Генпрокуратуре заявили, что постановление Следственного департамента о прекращении дела является незаконным, и направили дело на дополнительное расследование. В надзорном ведомстве отметили, что Гаев нарушил патентное законодательство, оформив заявку, а затем получив патент на изобретение, не на предприятие, а на себя как на физическое лицо. Генпрокуратура также выявила другие нарушения при принятии решения о прекращении уголовного преследования Гаева.

Дмитрий Гаев занимал пост начальника ГУП "Московский метрополитен" с 1995 по 2011 год.