Чубайс теперь будет строить жилье

Анатолий Чубайс - председатель правления ОАО "Роснано" теперь будет строить жилье в Подмосковье. Он стал одним из основателей компании ООО "Девелопмент Капитал".

Об этом в среду сообщили в пресс-службе "Роснано". По данным пресс-службы, новая компания - частный проект Анатолия Чубайса и она будет осуществлять проекты по строительству жилья в Подмосковье: "Данная компания - это частный проект Чубайса как физического лица, в настоящее время она в стадии становления. Основной капитал компании составляют приобретенные ранее Чубайсом земельные участки в Подмосковье, которые компания намерена развивать".